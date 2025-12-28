Serie A, il programma completo della 17^ giornata di campionato

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:12News
di Niccolò Crespi

Con il Milan in campo oggi alle 12.30 contro il Verona a San Siro, riportiamo di seguito il programma completo della 17esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026:

17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA

SABATO 27 DICEMBRE

Parma-Fiorentina 1-0

Lecce-Como 0-3

Torino-Cagliari 1-2

Udinese-Lazio 1-1

Pisa-Juventus 0-2

DOMENICA 28 DICEMBRE

Milan-Hellas Verona

Cremonese-Napoli

Bologna-Sassuolo

Atalanta-Inter

LUNEDì 29 DICEMBRE

Roma-Genoa