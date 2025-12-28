Serie A, il programma completo della 17^ giornata di campionato
Con il Milan in campo oggi alle 12.30 contro il Verona a San Siro, riportiamo di seguito il programma completo della 17esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026:
17^ GIORNATA: IL PROGRAMMA
SABATO 27 DICEMBRE
Parma-Fiorentina 1-0
Lecce-Como 0-3
Torino-Cagliari 1-2
Udinese-Lazio 1-1
Pisa-Juventus 0-2
DOMENICA 28 DICEMBRE
Milan-Hellas Verona
Cremonese-Napoli
Bologna-Sassuolo
Atalanta-Inter
LUNEDì 29 DICEMBRE
Roma-Genoa
