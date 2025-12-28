Milan, un difensore diffidato verso la sfida contro l'Hellas Verona
Passato il Natale, si torna in campo oggi! In occasione della 16esima giornata di Serie A Enlive il Milan di Massimiliano Allegri affronterà l'Hellas Verona di Paolo Zanetti in un test di maturità importante. Dopo il pareggio beffa contro il Sassuolo e la sconfitta in Supercoppa per mano del Napoli campione d'Italia il Diavolo deve ritrovare la vittoria per continuare la sua marcia verso il quarto posto.
Come da qualche mese a questa parte, però, Massimiliano Allegri dovrà fare fronte a diverse assenze importanti, su tutte quella di Matteo Gabbia, ancora indisponibile a causa del problema al ginocchio rimediato proprio contro il Sassuolo. Inoltre, in difesa un altro giocatore rischia di saltare la prossima sfida, venerdì prossimo a Cagliari. Fikayo Tomori è infatti l'unico diffdato tra i rossoneri.
MILAN-HELLAS VERONA: LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: MOKHTAR – CAVALLINA
IV uomo: ALLEGRETTA
VAR: MAZZOLENI
AVAR: VOLPI
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it
