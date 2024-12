Lo Monaco: "Costringerei tutte le squadre di Serie A ad avere una Under 23"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C, Pietro Lo Monaco, ex direttore generale del Novara, ha parlato anche delle seconde squadre dei club di Serie A in Serie C.

Cosa ne pensa delle squadre Under 23?

“Vi dico la verità, la vedo come una possibile soluzione futura ai problemi della Serie C. Sono favorevole alla partecipazione delle seconde squadre perché c è una convenienza generale. Io addirittura costringerei tutte le squadre di serie A ad avere una propria Under-23 in Serie C, a costo di allargare il numero di squadre. Partecipando dovrebbero poi pagare un obolo importante da destinare a tutti i club di C”.