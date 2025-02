Milan Futuro, Bonera verso l'esonero: Bollini il favorito per sostituirlo

Ore importanti per il Milan Futuro, visto che si va verso l'esonero di Daniele Bonera. Matteo Moretto di Relevo riporta che Alberto Bollini, CT dell'Italia U19, attualmente è il favorito per sostituirlo. Valutazioni in corso con la FIGC per liberare l'allenatore.

Bollini ha vinto un Europeo U19, due titoli U20 e due campionati Primavera con la Lazio.