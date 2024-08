Milan Futuro: i convocati del Carpi per la sfida di domani pomeriggio

Domani pomeriggio il Milan Futuro di Daniele Bonera tornerà in campo per la seconda giornata del girone B di Serie C dopo la sconfitta di musira all'esordio contro la Virtus Entella. Avversario dell'U23 rossonera il Carpi di Cristian Serpini, che nelle scorse ore ha comunicato la lista dei convocati per la sfida contro i rossoneri.

ELENCO CONVOCATI CARPI

Portieri: Cristian Lorenzi, Michele Pezzolato, Matteo Sorzi;

Difensori: Alessandro Calanca, Tommaso Cecotti, Simone Mazzali, Tommaso Panelli, Matteo Rossini, Rodrick Tcheuna, Nicolò Verza, Davide Zagnoni, Alessandro Zoboletti;

Centrocampisti: Precious Amayah, Nicolò Contiliano, Matteo Cortesi, Matteo Figoli, Marco Forapani, Andrea Mandelli, Niccolò Nardi;

Attaccanti: Erik Gerbi, Abdoulaye Sall, Simone Saporetti, Marcello Sereni, Leonardo Stanzani.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Filippo Puletto.