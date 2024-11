Milan Futuro, il calendario completo del mese di novembre

vedi letture

Il Milan Futuro in questo mese di novembre dovrà inziare a trovare delle risposte dopo un lungo - e per certi versi comprensibile - periodo di ambientamento nella categoria. Questo il calendario del mese con l'impegno in Coppa Italia Serie C a chiudere.

SERIE C

13ª giornata, Pontedera-Milan Futuro, domenica 3 novembre alle 17.30 (Sky/NOW) - Stadio Mannucci

14ª giornata, Milan Futuro-Arezzo, domenica 10 novembre alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

15ª giornata, Campobasso-Milan Futuro, sabato 16 novembre alle 15.00 (Sky/NOW) - Stadio Molinari

9ª giornata, Pescara-Milan Futuro, giovedì 21 novembre alle 20.45 (Sky/NOW) - Stadio Adriatico

16ª giornata, Milan Futuro-Sestri Levante, domenica 24 novembre alle 17.30 (Sky/NOW) - Stadio Chinetti, Solbiate Arno (VA)

COPPA ITALIA DI SERIE C

Ottavi di finale, Torres-Milan Futuro, mercoledì 27 novembre alle 18.30 (Sky/NOW) - Stadio Vanni Sanna, Sassari