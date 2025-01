Milan Futuro in grave crisi d'identità e di risultati: Bonera sotto osservazione

vedi letture

Continua la stagione negativa del Milan Futuro che è in grave crisi d'identità e di risultati. Ieri la seconda squadra rossonera ha subito una pesante sconfitta casalinga contro la Torres: 5-1 per i sardi il risultato finale. Un brutto ko che fa traballare ulteriormente la panchina di Daniele Bonera che, come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, è sotto osservazione per i risultati negativi ottenuti finora.

Dopo la gara di ieri, il tecnico rossonero ha dichiarato: "Abbiamo affrontato una squadra importante, è stata una delusione. Però ripeto, l’aspetto tattico oggi va forse in secondo piano. Abbiamo avuto poca intensità, poca voglia di vincere i duelli. Poca...non dico voglia, però quella forza di andare a contrastare il rivale. Bisogna andare avanti, resettiamo velocemente quest’incidente. Come è successo altre volte, ci siamo rialzati e lo faremo anche adesso sicuramente. Oggi la partita era questa, da domani penseremo alla prossima, non c’è tempo. Abbiamo bisogno sicuramente di resettare, di trovare nuove energie".