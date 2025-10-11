Milan Futuro, niente partite questo weekend: rinviata la sfida col Breno
Breno-Milan Futuro di Serie D, inizialmente prevista per domenica 12 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 15:00. Questo il comunicato della Lega Nazionale Dilettanti:
“A seguito di richiesta della Società AC Milan e preso atto della convocazione di due tesserati per gli Europei Under 21, si dispone che la gara Breno-Milan, Campionato Serie D 2025/26, inizialmente programmata per domenica 12 ottobre 2025, venga rinviata a mercoledì 22 ottobre 2025 con inizio alle ore 15.00. I provvedimenti disciplinari riferiti alle gare sopra citate saranno pubblicati con Comunicato Ufficiale del 23 ottobre 2025”.
