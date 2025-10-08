Progetto Milan Futuro, Francesco Domniței firma il suo primo contratto da professionista

© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 17:00MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Un altro giovane rossonero firma il suo primo contratto da professionista con il Milan. Si tratta di Francesco Domniței, classe 2007, che farà parte del progetto di Milan Futuro con cui sta già collezionando diverse presenze in questo avvio di stagione.

Il comunicato ufficiale del club rossonero:

"AC Milan comunica che Francesco Domniței ha firmato il suo primo contratto da professionista. L'attaccante classe 2007 continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".