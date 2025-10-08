Rabiot: "Ibra mi ha chiesto perché non sono venuto la scorsa stagione, ma è felice che ora io sia al Milan"

Adrien Rabiot, per dire sì al Milan, ha rifiutato in estate altre offerte che gli sono arrivate da squadre che partecipano alla Champions League in questa stagione. In merito a questo, il francese ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Ci ho riflettuto. La scorsa stagione ho dato tutto per riportare il Marsiglia in Champions League con l’idea di giocarla. Avrei potuto firmare in vari club che la disputano, ma il Milan è un club mitico con grandi ambizioni. Allegri sta costruendo un progetto triennale per tornare ai vertici, con la priorità di tornare subito in Champions e fare il massimo quest’anno in campionato, che per me significa lottare per lo scudetto. Abbiamo la qualità per farlo.

Allegri mi ha voluto al Milan perché sa che posso trasmettere la mia esperienza ai più giovani, impegnandomi al massimo in allenamento come in partita, sempre con la voglia di vincere. E lo stesso possono fare altri giocatori di riferimento come il capitano Maignan e Modric. Se Ibrahimovic mi ha spiegato il mondo Milan? Ci siamo visti spesso a Milanello. È felice che sia al Milan perché sa cosa posso dare. Ma mi ha chiesto perché non sono venuto la scorsa stagione. Mi fa piacere di lavorare di nuovo con lui, dopo gli anni insieme al Psg".

