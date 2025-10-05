Milan Futuro, sconfitta tra le polemiche. Oddo si fa ammonire, gol irregolare della Virtus Ciserano

di Manuel Del Vecchio

Il Milan Futuro di mister Oddo perde contro la Virtus Ciserano in un match dalle mille polemiche, con l'allenatore rossonero nel finale è stato ammonito per essere quasi entrato in campo in seguito a delle proteste piuttosto veementi.

La decide un rigore nella ripresa: calcia Lucenti, bravissimo Torriani a respongere ma non può nulla sulla ribattuta di Viscardi, il primo ad arrivare sul pallone: al momento della battuta del penalty infatti era dentro l'area di un paio di metri con il direttore di gara che ha comunque convalidato tutto nonostante l'irregolarità sia avvenuta sotto il suo naso. Proteste energiche e sacrosante dei rossoneri.