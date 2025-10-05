Milan Futuro, sconfitta tra le polemiche. Oddo si fa ammonire, gol irregolare della Virtus Ciserano
MilanNews.it
Il Milan Futuro di mister Oddo perde contro la Virtus Ciserano in un match dalle mille polemiche, con l'allenatore rossonero nel finale è stato ammonito per essere quasi entrato in campo in seguito a delle proteste piuttosto veementi.
La decide un rigore nella ripresa: calcia Lucenti, bravissimo Torriani a respongere ma non può nulla sulla ribattuta di Viscardi, il primo ad arrivare sul pallone: al momento della battuta del penalty infatti era dentro l'area di un paio di metri con il direttore di gara che ha comunque convalidato tutto nonostante l'irregolarità sia avvenuta sotto il suo naso. Proteste energiche e sacrosante dei rossoneri.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Le più lette
2 Capello: "Bartesaghi? Un vecchio difensore del Milan, che ho avuto la fortuna di allenare, mi ha dato garanzie sulle sue abilità"
Primo Piano
Tomori ce la fa, chance per Bartesaghi a sinistra, Gimenez confermato in avanti: le scelte di Allegri per Juventus-Milan
Luca SerafiniDa dove arriva quest'aria nuova. Ricci-Leao, i vedovi. La Juve, uno sfizio... San Siro, ci saranno altri colpi di scena. Riecco la Curva, grazie anche allo spogliatoio
Franco OrdineQuel sì che sarebbe piaciuto a Silvio. Uno stadio nuovo, due squadre, due dediche. Max: non fidarti dei nuovi “laudatores”
L'episodio Lucumì-Nkunku fa infuriare il mondo Milan. Preoccupa il trend di quest'anno, Rocchi chiarisca il prima possibile
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com