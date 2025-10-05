Virtus Ciserano-Milan Futuro, le scelte ufficiali di mister Oddo: panchina per Ibra e Seedorf Jr

di Niccolò Crespi

Dopo la bella prestazione e vittoria contro lo Scanzorosciate, il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo questo pomeriggio alle 15.00 sul campo bergamasco della Virtus Ciserano, attualmente al decimo posto in classifica a quota 6 punti. I rossoneri, terzi dietro a Chievo e Folgore Caratese, dovranno provare a dare continuità al percorso, sin qui positivo intrapreso in questo girone B del campionato di Serie D. Di seguito, questa la formazione ufficiale scelta da mister Oddo per la sfida di questo pomeriggio:

VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Testa, Quaggiotto, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Marin, Lozza, Fornari, Viscardi. A disp: Rovelli, Kasse, Foroni, Rbouhi, Manzi, Bottani, Costa, Ferro, Ferrario. All: Valenti

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Karaca, Dutu (C), Minotti, Hodzic, Domintei, Geroli, Magrassi, Branca, Sia. A disp: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Viana Seedorf, Mancioppi, Eletu, Asanji, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo

Il programma della 6^ giornata:

sabato 4 ottobre

Chievo Verona-Caldiero Terme 1-0

Domenica 5 ottobre

Casatese-Breno

Castellanzese-Real Calepina

Leon-Oltrepó

Pavia-Folgore Caratese

Scanzorosciate-Villa Valle

Varesina-Calcio Brusaporto

Virtus Ciserano-Milan Futuro

Vogherese-Sondrio