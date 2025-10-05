Virtus Ciserano-Milan Futuro, le scelte ufficiali di mister Oddo: panchina per Ibra e Seedorf Jr
Dopo la bella prestazione e vittoria contro lo Scanzorosciate, il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo questo pomeriggio alle 15.00 sul campo bergamasco della Virtus Ciserano, attualmente al decimo posto in classifica a quota 6 punti. I rossoneri, terzi dietro a Chievo e Folgore Caratese, dovranno provare a dare continuità al percorso, sin qui positivo intrapreso in questo girone B del campionato di Serie D. Di seguito, questa la formazione ufficiale scelta da mister Oddo per la sfida di questo pomeriggio:
VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Testa, Quaggiotto, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Marin, Lozza, Fornari, Viscardi. A disp: Rovelli, Kasse, Foroni, Rbouhi, Manzi, Bottani, Costa, Ferro, Ferrario. All: Valenti
MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Karaca, Dutu (C), Minotti, Hodzic, Domintei, Geroli, Magrassi, Branca, Sia. A disp: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Viana Seedorf, Mancioppi, Eletu, Asanji, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo
Il programma della 6^ giornata:
sabato 4 ottobre
Chievo Verona-Caldiero Terme 1-0
Domenica 5 ottobre
Casatese-Breno
Castellanzese-Real Calepina
Leon-Oltrepó
Pavia-Folgore Caratese
Scanzorosciate-Villa Valle
Varesina-Calcio Brusaporto
Virtus Ciserano-Milan Futuro
Vogherese-Sondrio
