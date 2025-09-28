Oggi torna in campo il Milan Futuro: al "Chinetti" arriva lo Scanzorosciate
Terza partita in una settimana per il Milan Futuro che, dopo aver battuto il Chievo Verona settimana scorsa e aver pareggiato in casa della Casatese Merate nel turno infrasettimanale, oggi torna al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno e ospita lo Scanzorosciate in occasione della quinta giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri hanno ottenuto fin qui due vittorie e due pareggi, occupano il terzo posto in classifica e sono ancora imbattuti. Appuntamento alle ore 15 con gara trasmessa in diretta sull'App ufficiale del Milan: su MilanNews.it potrete seguire il live testuale della partita, come di consueto.
SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA
Folgore Caratese 12
Chievo Verona 9
Milan Futuro 8
Real Calepina 7
Villa D'Almè 6
Brusaporto 6
Breno 6
Caldiero Terme 6
Oltrepò 6
Virtus CiseranoBergamo 5
AC Leon 4
Castellanzese 3
Varesina 3
Casatese Merate 3
Scanzorosciate 3
Pavia 3
Vogherese 2
Sondrio 0
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan