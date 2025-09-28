Oggi torna in campo il Milan Futuro: al "Chinetti" arriva lo Scanzorosciate

Terza partita in una settimana per il Milan Futuro che, dopo aver battuto il Chievo Verona settimana scorsa e aver pareggiato in casa della Casatese Merate nel turno infrasettimanale, oggi torna al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno e ospita lo Scanzorosciate in occasione della quinta giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri hanno ottenuto fin qui due vittorie e due pareggi, occupano il terzo posto in classifica e sono ancora imbattuti. Appuntamento alle ore 15 con gara trasmessa in diretta sull'App ufficiale del Milan: su MilanNews.it potrete seguire il live testuale della partita, come di consueto.

SERIE D - GIRONE B, LA CLASSIFICA

Folgore Caratese 12

Chievo Verona 9

Milan Futuro 8

Real Calepina 7

Villa D'Almè 6

Brusaporto 6

Breno 6

Caldiero Terme 6

Oltrepò 6

Virtus CiseranoBergamo 5

AC Leon 4

Castellanzese 3

Varesina 3

Casatese Merate 3

Scanzorosciate 3

Pavia 3

Vogherese 2

Sondrio 0