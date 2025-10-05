Capello: "Bartesaghi? Un vecchio difensore del Milan, che ho avuto la fortuna di allenare, mi ha dato garanzie sulle sue abilità"

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello, ex allenatore di Juventus e Milan, ha scritto in vista della gara di stasera a Torino tra i bianconeri di Tudor e i rossoneri di Allegri: "Come l’attacco della Juventus può mettere in difficoltà la difesa del Milan? Di sicuro sfruttando il talento di Conceiçao e Yildiz, creando il più possibile situazioni da uno contro uno, dove i due brevilinei bianconeri possono complicare la vita agli avversari. In particolare, fossi in Tudor spronerei i miei a cambiare sovente gioco da sinistra a destra:muovere la retroguardia rivale rende difficile mantenere gli equilibri e gli accoppiamenti difensivi. Perché dico da sinistra a destra? Perché secondo me il Milan difende meglio a destra con Tomori e Saelemaekers che a sinistra con Pavlovic e il giovane Bartesaghi. In più, Yildiz ha più piede di Conceiçao per lanciare da una parte all’altra del campo, mentre il portoghese nell’uno contro uno nello spazio ha più passo del turco.

Non va poi dimenticato che per Bartesaghi sarà solamente la seconda partita da titolare in Serie A. Anche se un vecchio difensore del Milan, che ho avuto la fortuna di allenare, mi ha dato garanzie sulle abilità del ragazzo. Anzi, rispetto a Estupinan, probabilmente è più portato a difendere. I giovani, però, peccano per forza di esperienza e in un big match del genere possono pagare i naturali errori dovuti all’età. Ecco perché, fossi in Tudor, insisterei nel provare ad attaccare dalla sua parte, limitando così anche le sgroppate di Pavlovic, che contro il Napoli è stato pure un fattore offensivo".

