probabile formazione Verso Juve-Milan: un cambio per Allegri, Tomori ce la fa. Leao in panchina

vedi letture

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

31 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi

11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku.

Indisponibili: Jashari

Squalificati: Estupinan

Diffidati: -

Ballottaggi: Bartesaghi-Athekame (70-30)

--------------------

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS-MILAN: LE ULTIME SUI ROSSONERI

Massimiliano Allegri confermerà questa sera per il big-match in casa della Juventus la stessa formazione titolare schierata una settimana fa a San Siro contro il Napoli, con un solo cambio obbligato: a sinistra non ci sarà infatti lo squalificato Pervis Estupinan, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione di domenica scorsa contro i partenopei, al suo posto grande chance per Davide Bartesaghi che dovrebbe vincere il ballottaggio con Zachary Athekame. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che conferma poi il recupero di Fikayo Tomori in difesa: il giocatore inglese ha infatti smaltito il risentimento all'adduttore che lo aveva costretto a chiedere il cambio contro il Napoli e sarà dunque regolarmente al suo posto nella difesa a tre milanista che scenderà in campo dal primo minuto stasera a Torino. Con lui ci saranno ancora una volta Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. Conferme anche in mezzo al campo dove Allegri si affiderà nuovamente al trio composto da Youssouf Fofana, Luka Modric e Adrien Rabiot, grande ex della sfida insieme allo stesso allenatore livornese. L'altro dubbio di formazione è in attacco e riguarda il compagno di reparto di Christian Pulisic, autore di sei gol e due assist e punto fermo di questo Milan: nonostante non abbia ancora segnato in questo campionato, la maglia da titolare sarà ancora sulle spalle di Santiago Gimenez, il quale ha convinto Allegri per spirito di sacrificio e applicazione. Con il messicano dal primo minuto, Allegri si terrebbe due assi nella manica in panchina che potrebbero spaccare poi la gara nella ripresa: si tratta di Christopher Nkunku e soprattutto Rafael Leao.

--------------------

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Allianz Stadium di Torino, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Guida di Torre Annunziata

Asssitenti: Colarossi - Rossi C.

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Bello

Avar: Ghersini