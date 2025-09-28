Milan Futuro, Oddo: "Campionato ostico. Le difficoltà ci saranno contro tutte le squadre"
Dopo la vittoria per 3-0 contro lo Scanzorosciate, Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha dichiarato: "Questo è un campionato ostico e difficile, tutte le squadre si esaltano quando affrontano il Milan. Tutte giocano con cattiveria e con voglia di non perdere, quindi le difficoltà ci saranno sempre contro tutte le squadre, sia contro le prime che contro le ultime come oggi.
Fortunatamente siamo riusciti a sbloccarla, poi ci siamo liberati anche di testa. Anche questo fa parte del nostro percorso di crescita, ci sono tanti giovani che devono imparare pure ad uscire dalle difficoltà. Con il lavoro, piano piano, miglioreremo anche sotto questo punto di vista".
