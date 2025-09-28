Milan Futuro, Ibra: "Grande prestazione di squadra. Il mio gol? Sono entrato per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti"

Maximilian Ibrahimovic, autore oggi del gol che ha aperto le marcature contro lo Scanzorosciate, ha rilasciato queste parole al termine della partita del Milan Futuro: "E' stata una grande prestazione della squadra. Non cercavo di segnare per forza per vincere, sono entrato per aiutare la squadra a portare a casa i tre punti. Il gruppo? E' bellissimo, ci sono tanti ragazzi gentili. Lavoriamo bene insieme. Quella di oggi era una partita importante dopo alcuni pareggi, servivano i tre punti per arrivare vicio alla vetta della classifica".

Questo il tabellino della partita:

MILAN FUTURO-SCANZOROSCIATE 3-0

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Perrucci (13'st Cappelletti), Vladimirov, Duțu, Karaca; Sia, Hodzic, Geroli (13'st Branca); Perina (13'st Magrassi), Domniței (26'st Borsani), Balentien (17'st Ibrahimović). A disp.: Bouyer; Minotti; Mancioppi, Viana Seedorf. All.: Oddo.

SCANZOROSCIATE (3-5-2): Colleoni; Marsetti, Ruggeri, Grassia; Poli (44'st Panza), Dieng (44'st Mombrini), Valois, Binetti, Zambelli (37'st Gueye); Belloli, Haoufadi (40'st Cappadonna). A disp.: Calzaferri, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Scuderi. All.: Delpiano.

Arbitro: Borrello di Nichelino.

Gol: 30'st Ibrahimović (MF), 33'st Sia (MF), 43'st Borsani (MF)

Ammoniti: 34' Geroli (MF), 24'st Binetti (S), 31'st Hodzic (MF), 45'st Valois (S).

