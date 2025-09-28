Milan Futuro-Scanzorosciate, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic e Seedorf in panchina

di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Scanzorosciate, in scena alle 15:00 e valida per la quinta giornata di Serie D. Per i rossoneri Ibrahimovic e Seedorf, figli di Zlatan e Clarence, in panchina.

MILAN FUTURO (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Dutu, Karaca; Perrucci, Hodzic, Geroli, Perina; Sia, Balentien; Domnitei. A disp.: Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Seedorf, Branca, Magrassi, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo.

SCANZOROSCIATE: Colleoni, Poli, Zambelli, Ruggeri, Marsetti, Grassia, Dieng, Binetti, Haoufadi, Belloli, Valois. A disp.: Calzaferri, Panza, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Mombrini, Gueye, Cappadonna, Scuderi. All. Alessio Delpiano.