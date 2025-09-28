Milan Futuro-Scanzorosciate, le formazioni ufficiali: Ibrahimovic e Seedorf in panchina
MilanNews.it
Queste le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Scanzorosciate, in scena alle 15:00 e valida per la quinta giornata di Serie D. Per i rossoneri Ibrahimovic e Seedorf, figli di Zlatan e Clarence, in panchina.
MILAN FUTURO (3-4-2-1): Torriani; Vladimirov, Dutu, Karaca; Perrucci, Hodzic, Geroli, Perina; Sia, Balentien; Domnitei. A disp.: Bouyer, Borsani, Cappelletti, Minotti, Mancioppi, Seedorf, Branca, Magrassi, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo.
SCANZOROSCIATE: Colleoni, Poli, Zambelli, Ruggeri, Marsetti, Grassia, Dieng, Binetti, Haoufadi, Belloli, Valois. A disp.: Calzaferri, Panza, Finazzi, Deldossi, Malanchini, Mombrini, Gueye, Cappadonna, Scuderi. All. Alessio Delpiano.
Pubblicità
MILAN FUTURO
Le più lette
2 Ordine: "Sbaglierò di sicuro, ma ho la sensazione che lui diventerà il simbolo del riscatto collettivo"
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Trinchieri: "Da tifoso sono molto rassicurato con Allegri. Modric come Nash. Milan-Napoli? Go to guy"
Luca SerafiniPerdonate Conte, non perdonate Sala. E basta con Maignan! Cosa cambia Leao. La storia di Michele
Franco OrdinePerché il Milan non è da scudetto. Perché difendo il soldato Gimenez. No allo stadio è tradire Milano
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com