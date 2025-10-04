Milan Futuro, Dutu: "C’è un bel gruppo giovane, però attraverso i ragazzi più vecchi c’è esperienza, voglia di fare, voglia di imparare"

Matteo Dutu, capitano e difensore del Milan Futuro, è stato intervistato da Milan TV in vista della sfida di domenica contro la Virtus Ciserano. Queste le sue parole:

Com'è stato il passaggio da Primavera a Milan Futuro? “L’inserimento è stato abbastanza facile, grazie proprio allo staff, alla dirigenza, ai ragazzi ma anche lo staff non tecnico, come quello sanitario e i magazzinieri, tutte persone ottime con cui mi trovo bene, facili da lavorare insieme e passare del tempo. L’inserimento è stato agevolato da loro. Adesso mi sento molto bene, quasi a casa, dato che passiamo la maggior parte della giornata qua. Speriamo di continuare così“.

Il passaggio dalla Lazio al Milan: “Inizialmente il trasferimento non è stato facile perché è stato il mio primo anno fuori casa, quindi i primi mesi devo dire la verità ho sofferto un po’ l’allontanamento da casa, non ero abituato. Successivamente mi ha accolto bene sia la città sia la società, mi trovo molto molto bene qua. Essendo il mio idolo Nesta il passaggio sembra quasi fatto apposta, ci penso subito, però qui a Milano sto bene e cercherà di impormi anche in ambito Prima Squadra“.

La sua crescita al Milan: "Sicuramente il Milan è una delle società più grandi d’Italia se non la più grande. Un motivo di orgoglio, sono felice e soddisfatto, la crescita non è avvenuta solo in campo ma anche fuori come persona, caratterialmente. Ogni giorno cerco di allenare insieme allo staff tecnico, i collaboratori, sia le cose qualitative sia le cose mentali, che sono fondamentali nel calcio. Cerco di avvicinarmi il più possibile all’obbiettivo, la Prima Squadra“.

Il Milan Futuro in Serie D: “Quest’anno sicuramente c’è un bel gruppo giovane, però attraverso i ragazzi più vecchi c’è esperienza, voglia di fare, voglia di imparare. In campo si vede durante la settimana, ma anche al di fuori dal campo siamo un bel gruppo e riusciamo ad organizzare magari qualche cena, qualche uscita. Si sta creando un bel gruppo e sono molto felice di questo“.