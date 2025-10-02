Progetto Milan Futuro, Matteo Geroli firma il suo primo contratto da professionista

Progetto Milan Futuro, Matteo Geroli firma il suo primo contratto da professionista
Oggi alle 19:00MILAN FUTURO
di Francesco Finulli

Belle notizie dal fronte progetto Milan Futuro: un giovane rossonero ha firmato il suo primo contratto da calciatore professionista. Si tratta del centrocampista classe 2007 Matteo Geroli che in questo avvio di stagione ha collezionato qualche presenza nel campionato di Serie D.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club milanista: "AC Milan comunica che Matteo Geroli ha firmato il suo primo contratto da professionista. L’attaccante, classe 2007, da nove stagioni in rossonero, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".