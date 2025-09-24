Serie D, Girone B, Casatese Merate-Milan Futuro: il tabellino del match
Questo il tabellino di Casatese Merate-Milan Futuro, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B
CASATESE MERATE-MILAN FUTURO
Marcatori:
LE FORMAZIONI
CASATESE MERATE: Bragotto; Pozzoli, Geddo, Crotti, Ferrante, Milani, Losa, Carannante (89' Avinci), El Hadji (58' Goffi), Isella, Mecca (63' Mendola). A disposizione: Lionetti, Duca, Servietti, Bolis, Braida, Diana. All. Giuseppe Commisso
MILAN (4-3-3): Pittarella; Cappelletti (53' Perrucci), Dutu, Odogu, Karaca; Hodzic (68' Ossola), Geroli (77' Minotti), Branca; Perina (53' Asanji), Balentien (68' Domnitei), Sia. A disposizione: Bouyer, Bianchi, Perera, Mancioppi. All. Massimo Oddo
Ammoniti: 8' Hodzic (MIL), 33' El Hadji (CAS)
Espulsi: nessuno
Recupero: 4' ST
MILAN FUTURO
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com