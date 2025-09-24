MN - Oddo: "Punto giusto. Odogu e Balentien bravi, hanno risposto dal punto di vista mentale"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it dopo il pareggio per 0-0 in casa della Casatese Merate, in occasione della quarta giornata di Serie D, girone B. Le sue dichiarazioni.

Partita complicata: un giudizio...

"Partita difficilissima in un campo che lasciava a desiderare dal punto di vista della bellezza dell'erba: una squadra tecnica come la nostra aveva bisogno di tre o quattro tocchi per aggiustarsi bene il pallone che non rimbalzava bene. Ma fa anche questo del percorso di crescita, abituarsi a sollecitazioni che vengono dall'esterno. Partita durissima perché il campo era piccolo, con spazi non grandi per noi: abbiamo fatto un buon primo tempo dal punto di vista del possesso, trovando pochissimo la porta avversaria e nel secondo tempo abbiamo sofferto la loro fisicità e la stanchezza delle tante partite ravvicinate. Nel complesso è stato un punto giusto sul campo"

Si può ritenere soddisfatto?

"Sono soddisfatto per alcune cose e meno per altre: miglioreremo nelle cose da migliorare e ci teniamo ben stretti i lati positivi che comunque ci sono sempre"

Che apporto ha dato Odogu alla squadra? E Balentien?

"L'aspetto più importante è quello mentale: sono ragazzi che passano dai 50/60mila di San Siro con l'erba perfetta e il tifo, a campi di periferia e non è semplice nella testa di un ragazzo. Loro invece sono stati bravi: dal punto di vista mentale rispondono e questo è un aspetto importante, ti porta poi a essere giocatore di prospettiva. Se non hai questo tipo di approccio difficilmente puoi affermarti. Oltre al fatto che tecnicamente ci hanno dato una grossa mano"