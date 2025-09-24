Le pagelle di Casatese Merate-Milan Futuro: Pittarella decisivo, bene Odogu

di Lorenzo De Angelis

Le pagelle di Casatese Merate-Milan Futuro, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B:

PITTARELLA 6.5: partita tutto sommato tranquilla per il numero 1, fino a quando non si è dovuto superare su un grande colpo di testa di Ferrante. 

CAPPELLETTI 6: ci ha messo un po' per ingranare, ma prese le distanze dagl avversari ha ingranato offrendo la solita prestazione di sostanza sulla destra. (Dal 53' PERRUCCI 6) 

DUTU 6: solita prestazione di livello del capitano rossonero, mai andato in difficoltà durante le avanzae avversarie. 

ODOGU 6: prima centrale e poi terzino. Esperienza formativa ma soprattutto utile per David, che ha messo minuti sulle gambe dopo l'esordio di ieri offrendo comunque una prestazione di livello. 

KARACA 6: poca spinta ma molta più difesa per il terzino rossonero, che ha offerto una prestazione priva di sbavature. 

HODZIC 6: partita ordinata quella del numero 4 rossonero. Peccato per quell'ammonizione ad inizio partita (Dal 68' OSSOLA 6) 

GEROLI 6: ad inizio partita ha subito un po' la fisicità degli avversari, salvo poi salire di condizione (Dal 77' MINOTTI 6) 

BRANCA 6: solita partita di muscoli e fango lì in mezzo al campo. 

PERINA 6: poco coinvolto in fase offensiva. Prezioso, invece, in quella difensiva (Dal 53' ASANJI 5.5: entrato per sfruttare la sua fisicità lo fa poco, e male, prendendo spesso anche scelte sbagliate). 

BALENTIEN 6: dal Lecce alla Casatese Merate. Non la migliore delle prestazioni di Cheveyo, da cui piedi sono comunque partite le azioni più pericolose del Milan (Dal 68' DOMNITEI 6)

SIA 6: un po' più in ombra rispetto alle altre uscite, ma comunque sempre in partita. 

Mister ODDO 6