Le pagelle di Casatese Merate-Milan Futuro: Pittarella decisivo, bene Odogu
Le pagelle di Casatese Merate-Milan Futuro, match valido per la quarta giornata del campionato di Serie D, Girone B:
PITTARELLA 6.5: partita tutto sommato tranquilla per il numero 1, fino a quando non si è dovuto superare su un grande colpo di testa di Ferrante.
CAPPELLETTI 6: ci ha messo un po' per ingranare, ma prese le distanze dagl avversari ha ingranato offrendo la solita prestazione di sostanza sulla destra. (Dal 53' PERRUCCI 6)
DUTU 6: solita prestazione di livello del capitano rossonero, mai andato in difficoltà durante le avanzae avversarie.
ODOGU 6: prima centrale e poi terzino. Esperienza formativa ma soprattutto utile per David, che ha messo minuti sulle gambe dopo l'esordio di ieri offrendo comunque una prestazione di livello.
KARACA 6: poca spinta ma molta più difesa per il terzino rossonero, che ha offerto una prestazione priva di sbavature.
HODZIC 6: partita ordinata quella del numero 4 rossonero. Peccato per quell'ammonizione ad inizio partita (Dal 68' OSSOLA 6)
GEROLI 6: ad inizio partita ha subito un po' la fisicità degli avversari, salvo poi salire di condizione (Dal 77' MINOTTI 6)
BRANCA 6: solita partita di muscoli e fango lì in mezzo al campo.
PERINA 6: poco coinvolto in fase offensiva. Prezioso, invece, in quella difensiva (Dal 53' ASANJI 5.5: entrato per sfruttare la sua fisicità lo fa poco, e male, prendendo spesso anche scelte sbagliate).
BALENTIEN 6: dal Lecce alla Casatese Merate. Non la migliore delle prestazioni di Cheveyo, da cui piedi sono comunque partite le azioni più pericolose del Milan (Dal 68' DOMNITEI 6)
SIA 6: un po' più in ombra rispetto alle altre uscite, ma comunque sempre in partita.
Mister ODDO 6
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan