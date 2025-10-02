Un assente certo, uno in dubbio: quali le scelte di Allegri per la Juve?

Si avvicina il secondo big match in una settimana per il Milan: dopo aver affrontato e battuto il Napoli Campione di Italia a San Siro lo scorso weekend, la prossima domenica sera i rossoneri di Massimiliano Allegri si ritrovano di nuovo davanti a una contender come la Juventus, ancora più avversaria diretta del Diavolo per quanto riguarda l'arrivo tra le prime quattro in classifica. Il Diavolo dovrà fare a meno di Pervis Estupinan ma potrebbe essere sprovvisto anche di Fikayo Tomori, non al meglio dopo l'ultima sfida contro i partenopei. Quali saranno le scelte di Allegri?

Tomori in dubbio

Partiamo dal dubbio. Nel corso del secondo tempo della sfida contro il Napoli, il centrale inglese Fikayo Tomori ha dovuto alzare bandiera bianca dopo aver accusato un fastidio muscolare nella zona dell'adduttore. Il numero 23 ha lasciato il campo e per fortuna gli esami del giorno dopo hanno escluso lesioni: un semplice risentimento per il calciatore che però non ha ancora ripreso ad allenarsi con la squadra. Si alimentano dunque le possibilità di una sua assenza domenica sera all'Allianz Stadium. Al suo posto è già pronto Koni De Winter, apparso sul pezzo e pimpante nelle occasioni concesse da Allegri fin qui: ultima in ordine di tempo proprio la gara contro il Napoli ma in precedenza anche la sfida di Coppa Italia contro il Lecce e la gare di campionato a Udine e contro il Bologna. Il belga è alla ricerca della prima da titolare e potrebbe arrivare contro la sua ex squadra.

Chi al posto di Pervis?

Chi sicuramente non partirà alla volta di Torino è Pervis Estupinan che è stato squalificato dopo il cartellino rosso rimediato a inizio ripresa della partita contro il Napoli: il laterale ecuadoregno si rivedrà in rossonero solo dopo la pausa. Allegri si ritrova davanti a due soluzioni possibili, forse anche tre. Quella più scontata è di utilizzare la riserva dichiarata del sudamericano, Davide Bartesaghi: il giovane cresciuto in rossonero ha offerto un'ottima prova con assist da titolare in Coppa e ha retto bene l'ingresso a freddo contro il Napoli. Un'altra opzione potrebbe essere quella di traslocare Saelemaekers a sinistra e schierare dal primo minuto Zachary Athekame, entrato in campo per tre volte consecutive. Infine, nei salotti, si chiacchiera anche di una terza via: schierare Rabiot a tutta fascia sulla sinistra, coprendo Modric con i muscoli di Fofana e Loftus sulle mezzali. Qualsiasi sarà la scelta di Allegri, la differenza la farà, come sempre, il modo di muoversi della squadra nella sua totalità, il vero punto di forza di questo Milan.