Virtus Ciserano-Milan Futuro, il primo tempo finisce 0-0
MilanNews.it
Fine primo tempo nel match, valido per la sesta giornata del girone B di Serie D, tra Virtus Ciserano e Milan Futuro che termina in parità: le squadre sono rientrate negli spogliatoi sul risultato di 0-0.
LE FORMAZIONI UFFICIALI
VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Testa, Quaggiotto, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Marin, Lozza, Fornari, Viscardi. A disp: Rovelli, Kasse, Foroni, Rbouhi, Manzi, Bottani, Costa, Ferro, Ferrario. All: Valenti
MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca, Geroli, Branca, Hodzic, Sia, Domnitei, Magrassi. A disp: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Viana Seedorf, Mancioppi, Eletu, Asanji, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo
