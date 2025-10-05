Virtus Ciserano-Milan Futuro, il primo tempo finisce 0-0

Virtus Ciserano-Milan Futuro, il primo tempo finisce 0-0MilanNews.it
© foto di Ufficio Stampa AC MILAN
Oggi alle 16:10MILAN FUTURO
di Manuel Del Vecchio

Fine primo tempo nel match, valido per la sesta giornata del girone B di Serie D, tra Virtus Ciserano e Milan Futuro che termina in parità: le squadre sono rientrate negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Testa, Quaggiotto, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Marin, Lozza, Fornari, Viscardi. A disp: Rovelli, Kasse, Foroni, Rbouhi, Manzi, Bottani, Costa, Ferro, Ferrario. All: Valenti

MILAN FUTURO: Torriani, Cappelletti, Dutu, Minotti, Karaca, Geroli, Branca, Hodzic, Sia, Domnitei, Magrassi. A disp: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Borsani, Viana Seedorf, Mancioppi, Eletu, Asanji, Ibrahimovic. All. Massimo Oddo