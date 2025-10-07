Serie D, slitta la sfida di Coppa Italia di Milan Futuro in programma domani: ecco perché
Domani mercoledì 8 ottobre sono in programma i 32esimi di Coppa Italia Serie D. Il Milan Futuro avrebbe dovuto affrontare la Varesina, ma la gara è stata posticipata "a seguito di richiesta della Società AC Milan e preso atto della convocazione di due tesserati per gli Europei Under 21, si dispone che la gara MILAN - VARESINA, Coppa Italia Serie D 2025 / 2026, inizialmente programmata per mercoledì 8 ottobre 2025, venga rinviata a mercoledì 29 ottobre 2025 con inizio alle ore 14.30".
Questo il programma completo dei 32esimi di Coppa Italia Serie D:
Gara 1: Asti-Chisola
Gara 2: Ligorna-Novaromentin
Gara 3: Vado-Sestri Levante
Gara 4: Tau Altopascio-Pistoiese
Gara 5: Prato-Aquila Montevarchi
Gara 6: Correggese-Imolese
Gara 7: Piacenza-Progresso
Gara 8: Pavia-Sant’angelo
Gara 9: Nuova Sondrio-Breno
Gara 10: Folgore Caratese-Club Milano
Gara 11: Milan-Varesina
Gara 12: Brusaporto-Virtus Ciseranobergamo
Gara 13: Chievoverona-Rovato Vertovese
Gara 14: Este-Vigasio
Gara 15: Cjarlins Muzane-Brian Lignano
Gara 16: Luparense-Mestre
Gara 17: Orvietana-Siena
Gara 18: Follonica Gavorrano-Valmontone
Gara 19: Forsempronese-Ancona
Gara 20: Foligno-Atletico Ascoli
Gara 21: Notaresco-Termoli
Gara 22: Albalonga-L’Aquila
Gara 23: Grosseto-Unipomezia
Gara 24: Trastevere-Budoni
Gara 25: Savoia-Paganese
Gara 26: Citta’di Fasano-Gravina
Gara 27: Martina-Sarnese
Gara 28: Ferrandina-Francavilla
Gara 29: Nocerina-Gelbison
Gara 30: Sambiase-Reggina
Gara 31: Castrumfavara-Nuova Igea Virtus
Gara 32: Enna-Sancataldese
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan