BordoCam Juve-Milan. Allegri-Leao show: dal "Non farmi incazzare" alla rabbia finale. Gatti contro Maignan

Il mercoledì di Dazn è ancora una volta dedicato ad una partita del Milan; dopo lo spettacolare servizio su Milan-Napoli, Davide Bernardi ha dedicato le telecamere e il microfono di BordoCam a Juventus-Milan, partita del ritorno nella casa bianconera del tecnico rossonero Massimiliano Allegri.

Sempre consigliandovi la visione, si riportano di seguito alcuni virgolettati e alcuni dettagli dei protagonisti in campo.

- Nel primo tempo, Allegri indica chiaramente ai suoi di passare al 4-3-3 in fase di possesso; non è una novità per il Milan, ma il tecnico livornese chiede espressamente a Pulisic di stare largo a sinistra con Saelemaekers sulla fascia opposta.

- Dopo il tiro di Gimenez al termine della sua azione in solitaria respinto da Di Gregorio, Allegri si rivolge a Leao in panchina dicendo: “Se la tiene rasoterra fa gol, se la tiene rasoterra fa gol, se la tiene rasoterra fa gol”; il portoghese gli sorride e fa cenno di sì con la testa. Ripete lo stesso concetto poco dopo al suo vice Landucci.

- Dopo la grande parata di Maignan, Federico Gatti esclama: "Pazzesco, caz*o ha preso questo oh!".

- Allegri, che non ha guardato il rigore calciato da Pulisic, si rivolge alla sua panchina dopo l'errore: "Lo sapevo, lo sapevo...". Poi dice all'americano: "Dai oh Chris, succede". Al momento del cambio, è bello l'abbraccio tra il mister e il calciatore e tra Landucci e lo stesso numero 11.

- Prima del suo ingresso in campo, Allegri dice a Leao: "Rafa dai oh, non mi far incazzare". Da quel momento in poi, molte delle parole e delle urla del tecnico rossonero sono rivolte al portoghese: gli dice di puntare Rugani, in evidente difficoltà con i crampi, gli grida "Rafaaaaaaa tornaaaaaaaa", si complimenta con lui con un "Oh dai bello, bravo" dopo il tentativo di tiro da centrocampo. I due momenti topici sono sui due gol sbagliati dal 10. Sul primo dice a Landucci: "Come ha fatto a buttarla fuori oh?!". Sul secondo, prima e dopo minuti di urla e gesti da 'trasfigurato', il mister è molto arrabbiato, tanto da tentare più volte di calciare il pallone dietro di lui, come fatto contro il Napoli, senza però lasciarsi andare.

- L'ultima immagine di Allegri è all'uscita dal campo con le parole piuttosto dure e chiare: "Ora in spogliatoio non fiata nessuno!".