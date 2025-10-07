Fabrizio Romano: "Leao, non monterei un caso. All'interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa"

La prestazione di Rafa Leao contro la Juventus, con due gol mancati in modo clamoroso, non è stata assolutamente sufficiente. In tanti, tra tifosi ed addetti ai lavori, hanno colto l'occasione per andare oltre e ricominciare a mettere in discussione un calciatore che al Milan ha sempre fatto la differenza. Fabrizio Romano, in un video sul suo canale YouTube, stempera gli animi e racconta di come all'interno del Club tutti considerino Rafa un giocatore importante. Queste le sue parole:

“In tanti hanno visto i video di Max Allegri a bordocampo, che avrebbe gradito un gol contro la Juventus per le opportunità che ha avuto Rafa Leao ma non ne monterei un caso. Credo che si parlerà tantissimo di Leao perché entriamo nella sosta, per due settimane sentiremo parlare tanto di Leao, Leao, Leao in tutto e per tutto per quanto riguarda la partita contro la Juventus, ma vi posso garantire al 100% che all’interno del Milan non c’è nessun caso Leao o un punto interrogativo. È una partita, Leao sta rientrando da un infortunio, certamente poteva fare meglio ma non si monta un caso Leao per questo. Leao resta assolutamente una parte importante di questo Milan, un giocatore su cui Max Allegri fa affidamento ma da cui pretende di più: è anche giusto, fa parte della mentalità di Allegri e della sua capacità di migliorare i giocatori anche nella mentalità, non solo dal punto di vista tecnico. Ma da qui a montare un caso Leao non è assolutamente questa la questione, all’interno del Milan sono tutti dalla parte di Rafa per remare tutti insieme verso un Milan in evidente miglioramento, in evidente crescita e quindi con Rafa Leao a far parte assolutamente di questo percorso”.