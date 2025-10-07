Adani: "Gimenez fa giocate di valore, da attaccante. Ma l'attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol"

Alla Domenica Sportiva, nel post partita di Juventus-Milan 0-0, Lele Adani parla di Santiago Gimenez. Le sue parole:

“Secondo me Gimenez non è così non adatto come, non come si fa passare ma come lui sta dimostrando. Perché ha qualche lacuna, ripetuta e continua. Ma secondo me conosce il gioco e conosce i movimenti. Secondo me le giocate contro la Juve come il rigore, il colpo di testa che nel primo tempo esce di mezzo metro prendendo il tempo al difensore, la giocata che si è costruito conducendo, portando a spasso la difesa della Juve e tirando nello specchio della porta sono di valore, di qualità, d’attaccante. Però l’attaccante vive, si nutre e dorme meglio se fa gol”