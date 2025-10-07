Milan-Como a Perth: come si inserisce questa lunga trasferta nel calendario rossonero? Il nodo dell'eventuale quarto di Coppa Italia

Dopo aver strappato il via libera della UEFA, che era l'ostacolo più complicato da superare, manca ora solo l'ok della FIFA e della Federcalcio australiana che sulla carta dovrebbero essere delle semplici formalità, ma ormai non sembrano esserci più grandi dubbi: Milan-Como, gara valida per la 24^ giornata di Serie A, si giocherà a Perth in Australia l'8 febbraio (è la data favorita). In attesa dell'ufficialità, il club di via Aldo Rossi sta già pianificando la trasferta che, dal punto di vista logistico, è tutt'altro che semplice.

IL CALENDARIO DEL MILAN - I rossoneri saranno impegnati nel weekend del 31 gennaio-1 febbraio in casa del Bologna (data e ora ancora da stabilire). L'idea del Milan è di partire per l'Australia molto presto (probabilmente già lunedì 2 febbraio secondo La Gazzetta dello Sport), così da avere più tempo per smaltire il fuso orario e abituarsi al clima di Perth. La successiva partita di campionato del Diavolo è in programma il 15 febbraio in casa del Pisa (anche in questo caso data e ora devono essere ancora stabilite). Tutto semplice? Non proprio perchè in quei giorni la squadra di Max Allegri potrebbe essere impegnata nei quarti di Coppa Italia.

OCCHIO ALLA COPPA ITALIA - Ovviamente prima il Milan dovrà passare gli ottavi contro la Lazio che giocherà il 4 dicembre, ma è chiaro che l'eventuale qualificazione dai rossoneri al turno successivo potrebbe complicare non poco le cose. I quarti di Coppa Italia sono in programma il 4-5 febbraio e l'11-12 febbraio. Escludendo le prime due date, restano le altre due: il Diavolo però sarebbe pronto per giocare il mercoledì o il giovedì dopo aver giocato pochi giorni prima (domenica) in Australia e aver fatto parecchie ore di viaggio per tornare in Italia? La cosa più logica sarebbe spostare l'eventuale quarto di Coppa Italia della formazione milanista la settimana successiva, ma anche in questo caso ci potrebbe essere un ostacolo. Tutto dipenderà da chi sarà l'eventuale avversario del Diavolo tra Bologna e Parma: se saranno i gialloblu nessun problema, mentre se fossero i rossoblu sarebbe tutto più complicato perchè il 19 febbraio la squadra di Italiano potrebbe essere impegnata nell'andata degli spareggi per gli ottavi di Europa League (il ritorno è in programma la settimana successiva).