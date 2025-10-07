Recuperare il vero Leao per dare la caccia allo scudetto: ecco la missione di Allegri

Per lo scudetto c'è anche il Milan che ha dato un segnale importante con i quattro punti conquistati nel doppio esame di maturità contro Napoli e Juventus. Come ripete spesso Massimiliano Allegri, il campionato è ancora lunghissimo e tutto si deciderà da marzo in poi, ma intanto in questo avvio di stagione il Diavolo ha confermato le sue qualità e le sue ambizioni tricolore.

LA MISSIONE DI ALLEGRI - Per lottare davvero fino alla fine per lo scudetto, però, per il Milan sarà fondamentale ritrovare presto il vero Rafael Leao. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che questa è la nuova missione di Allegri. In casa rossonera non mancano i rimpianti per il pari in casa della Juventus: tutti a Milanello sono consapevoli di aver perso una grande occasione, soprattutto viste le tante occasioni fallite, in particolare il rigore sbagliato da Christian Pulisic e le due ghiotte occasioni da gol non concretizzate da Leao.

L'UOMO IN PIÙ - La metamorfosi del portoghese in prima punta sta andando avanti a rilento. A complicare tutto è stato poi l'infortunio al polpaccio rimediato a metà agosto contro il Bari che lo ha tenuto fuori per 45 giorni. Il numero 10 milanista non può chiaramente essere al top della forma, ma la verità è che ci si aspettava un impatto diverso dall'ex Lille. Allegri continua a pensare che Rafa possa essere l'uomo in più del suo Milan, ma per il momento non è stato così. Il tecnico livornese sa bene che per dare la caccia allo scudetto servirà il miglior Leao e per questo deve ritrovarlo il prima possibile.

