"Se mettevi Maignan quei gol li faceva". Sabatini, Cruciani e Zazzaroni discutono di Leao

Giuseppe Cruciani: “Io difendo Leao, difendo il fatto che è entrato anche bene e poi i gol si possono sbagliare”

Ivan Zazzaroni: “Entrato bene no, perché se entri e sbagli due gol non sei entrato bene. Al di là del tiro che ha fatto da 60, 55 metri. È un giocatore che ha grandi qualità, grandi potenzialità, le esprimesse con un minimo di continuità. È chiaro che tutti noi vedendo Leao pensiamo a potenza, tecnica, ha tutto quello che serve naturalmente. Però stringi stringi…”.

Sandro Sabatini: “Io sono d’accordo, basta che comunque si chiariscono due cose. La prima è che a 26 anni, caro Giuseppe Cruciani, non si può parlare comunque di talento inespresso. A 26 anni hai fatto quello che dovevi fare nella vita, nel calcio. Se non sei ancora espresso è colpa tua che non ti sei espresso. Non colpa degli altri. Ho sentito dire: “Mica è un centravanti, gioca fuori ruolo”. Ragazzi, ma ha sbagliato due gol che, io faccio la battuta, se ci mettevi Maignan a fa quel ruolo li faceva”.