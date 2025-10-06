esclusiva mn Eranio: "Leao, così non ci siamo, in campo non si cammina. Questo Milan è da scudetto grazie ad Allegri"

È un Milan completamente diverso rispetto alla passata stagione, questo allenato da Massimiliano Allegri. I rossoneri sono diventati squadra e gruppo coeso rispetto a qualche mese fa. Che la mentalità sia cambiata lo si può notare anche dalle parole dello stesso Allegri e Rabiot post pareggio contro la Juventus: “Sono due punti persi” il sunto del discorso. Di questo e molto altro ne ha parlato così l’ex centrocampista rossonero Stefano Eranio in esclusiva a MilanNews.it.

Su Juventus-Milan

"È stata una partita equilibrata, molto tirata. Credo che la Juve abbia avuto rispetto, diciamo così, del Milan e non voleva dargli campo, forse nel primo tempo hanno fatto meglio loro. Nella ripresa Gatti sfiora un gol pazzesco, poi il Milan è cresciuto e ha creato di più, vedi anche il rigore, che secondo me è netto. Ecco, qua non capisco una cosa: come mai a Estupinan danno il rosso contro il Napoli per fallo da ultimo uomo, e ieri Kelly niente..?

La prestazione di Leao, tanti errori

"Sì, lui deve metterci qualche cosa più, così non ci siamo: l’atteggiamento è fondamentale e lui ha quasi camminato anche ieri.. non va bene. Poi il gol può anche capitare che possa sbagliarlo perchè il calcio è anche questo, sbagliare. Rafa ha un fisico e forza che non hanno in tanti in Europa, quindi potrebbe fare qualcosa di più sotto il profilo della volontà anche quando la palla ce l’hanno gli altri, poi secondo me, aggiungo che non è un numero nove e non ha le caratteristiche per giocare spalle alla porta. Leao quest’anno rischia di fare tanta panchina, il destino ce l’ha in mano solo lui."

Bene la difesa

"Un grande Gabbia! Il ragazzo è migliorato tantissimo, ha un'intelligenza tattica incredibile e sta crescendo partita dopo partita. Anche il centrocampo è uno dei reparti più interessanti di questa squadra, anche se un campione come Modric a 40 anni fa ancora in professore in serie A, allora non so se sia un bene o un male per il nostro campionato. Ma è un giocatore incredibilmente intelligente e fortissimo, questo ovvio"

In attacco invece?

"Abbiamo Santiago Gimenez che è davvero poco fortunato in questo momento, ha fatto dei bei movimenti si impegna sempre, gli manca solo il gol"

Allegri un bonus

"In panchina uno come lui è garanzia. Max è un "volpone" Sa benissimo cosa può dare, e infatti il suo è un Milan operaio che lavora tutto per uno stesso scopo. Secondo me i rossoneri potranno ottenere moltioperché non avendo le coppe possono concentrarsi bene sul campionato. Sì, possono vincere lo scudetto".