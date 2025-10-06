Sicurezza ed efficacia: Maignan sta tornando ai suoi livelli. In attesa del futuro...

Un punto ottenuto con rammarico a Torino, il rigore di Christian Pulisic che ha fermato il Milan, andato non oltre lo 0-0 contro la Juventus. Una gara sporca, come spesso le gioca Massimiliano Allegri e come spesso le gioca la Juventus. Più occasioni per i rossoneri che per i bianconeri, che sicuramente hano più da recriminare alla fine dei 90'. Milan che, in un'occasione, è stato salvato anche da Mike Maignan.

Il portiere francese è stato autore di una strepitosa parata su Federico Gatti, un capolavoro che ha evitato guai peggiori e una sconfitta che avrebbe fatto molto male. Maignan con Allegri sta vivendo una seconda vita dopo l'anno altalenante vissuto nella scorsa stagione. Dopo un campionato in cui il francese ha attraversato diversi periodi negativi, ecco ora quella svolta che tutti si aspettavano, con un allenatore che - per quel che riguarda un portiere - si basa sulle sue capacità tra i pali pensando poco al gioco con i piedi.

E l'importante filosofia difensiva di Max sta beneficiando e non poco Maignan, che in queste prime uscite è sempre più sicuro, esplosivo, pian piano sta tornando ai massimi livelli. Il suo rinnovo resta in forte dubbio ma il calcio è strano anche per questo, mai dire mai nel calcio soprattutto se ad allenarti c'è un uomo di carattere come Allegri. Adesso il primo obiettivo è confermarsi perno tra i pali, in attesa di un futuro che per ora ha poche certezze.