Deschamps: "Rabiot al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui"

di Manuel Del Vecchio

Il ct della Francia Didier Deschamps, nella consueta conferenza stampa da Clairefontaine, ha parlato anche di Adrien Rabiot, centrocampista del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Rabiot ha giocato una serie di partite facendo abbastanza bene o addirittura molto bene, col suo nuovo club. Si vede che è in una forma migliore rispetto al recente passato. Al Milan gioca con un modulo diverso rispetto al nostro, ma sa cosa mi aspetto da lui qui. Sarà certamente coinvolto. E dal punto di vista atletico, il fatto che abbia giocato una serie di partite è positivo per noi”.