Milan, Allegri dopo la Juve: prestazione ok, ma certe partite vanno vinte. E per farlo ci vuole più cattiveria sottoporta

vedi letture

Uno dei concetti che Massimiliano Allegri ha ribadito praticamente in tutte le interviste post-Juventus-Milan è che la sua squadra era arrabbiata per non aver vinto la partita. Il tecnico rossonero ha poi anche fatto i complimenti ai suoi ragazzi per la buona prestazione e lo ha fatto sia nello spogliatoio che pubblicamente.

DUE CONCETTI - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che racconta poi cos'altro ha detto Allegri alla squadra negli spogliatoio dello Stadium. Due i concetti principali: il primo è che certe partite vanno vinte, il secondo, invece, è che per farlo serve più cattiveria sottoporta. Il livornese non ha ovviamente puntato il dito contro nessuno, tanto che non ci sono stati riferimenti né al rigore fallito da Christian Pulisic, né ai due gol sbagliati da Rafael Leao. Aver tenuto ancora una volta la porta inviolata è senza dubbio positivo, ma l'allenatore milanista non si accontenta e voleva anche i tre punti.

CONSAPEVOLEZZA E RIMPIANTI - Se a luglio gli avessero detto che avrebbe raccolto quattro punti nelle due sfide consecutive contro Napoli e Juventus, probabilmente Allegri avrebbe firmato ad occhi chiusi, ma ora c'è una consapevolezza diversa e quindi non possono mancare i rimpianti per il pari contro i bianconeri, un match in cui se c'era una squadra che meritava di vincere per le occasioni create era sicuramente quella rossonera. Nel post-partita, Max ha messo in risalto anche la rabbia dei suoi giocatori per non aver vinto la partita. La mentalità a Milanello sembra essere davvero cambiata.

