Milan Futuro, oggi la sfida con l'Arezzo. Orario e diretta tv

vedi letture

Il Milan Futuro ha a disposizione sei giornate per cercare la salvezza diretta. Considerando che il 15° posto, l'ultimo utile per salvarsi, dista 12 punti, si capisce quanto sia arduo il compito. Anzi, con Legnago e Sestri ultime a un solo punto dai rossoneri, è bene che la squadra di Oddo si concentri al massimo per cercare di garantirsi quantomeno il posto ai playout. Questi sono composti da due partite distinte (16esima vs 19esima, 17esima vs 18esima) che si scontreranno in confronto andata/ritorno e le cui perdenti saranno retrocesse insieme all'ultima in campionato.

Ad attendere i rossoneri sei partite molto complicate, di cui quattro contro squadre nelle prime 10 posizioni. Questo il calendario di Milan Futuro da qui al termine della stagione, a partire dalla gara di oggi in casa dell'Arezzo alle ore 19.30:

33° TURNO - Sabato 22/03, ore 19.30

Arezzo - Milan Futuro (Sky, NOW TV)

34° TURNO - Sabato 29/03, ore 15.00

Milan Futuro - Campobasso

35° TURNO - Sabato 05/04, ore 15.00

Sestri Levante - Milan Futuro

36° TURNO - Domenica 13/04, ore 12.30

Milan Futuro - Ternana

37° TURNO - Lunedì 21/04, ore 15.00

Gubbio - Milan Futuro

38° TURNO - Domenica 27/04, ore 16.30

Milan Futuro - Vis Pesaro

CLASSIFICA: Virtus Entella 71, Ternana 69 (-2), Pescara 58, Torres 57, Vis Pesaro 52, Pineto 49, Arezzo 49, Pianese 47, Rimini 43 (-2), Gubbio 41, Carpi 40, Perugia 39, Pontedera 37, Campobasso 36, Ascoli 36, Lucchese 29 (-6), SPAL 28 (-3), Milan Futuro 24, Sestri Levante 23, Legnago Salus 23

Michele Camporese, capitano e difensore della squadra, ha parlato a Milan TV in vista del finale di stagione: "Non è un momento facile ma credo che rimanendo tutti compatti, remando tutti dalla stessa parte i valori alla lunga possono venire fuori. In questi momenti così delicati della stagione la consapevolezza di rimanere con il gruppo unito e di remare dalla stessa parte può permetterci di arrivare ai risultati che tutti speriamo"