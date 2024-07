Milan Futuro, per ora Origi e Ballo-Touré non si sono mai allenati con la squadra di Bonera

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, Zlatan Ibrahimovic aveva annunciato anche la presenza di Fodé Ballo-Touré e Divock Origi nel gruppo del Milan Futuro, ma in realtà, secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano a SkySport24, in questi primi giorni di allenamenti a Milanello non hanno mai lavorato con la squadra di Daniele Bonera.

Entrambi stanno cercando una sistemazione per il futuro, dopo una stagione in prestito in Premier League piuttosto anonima: l'attacante belga con con il Nottingham Forest, il terzino sinistro senegalese invece con la maglia del Fulham. I rispettivi agenti sono stati avvisati dal club di trovare una soluzione definitiva per i loro assistiti.