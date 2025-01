Milan Futuro, si lavora per arrivare a Magrassi del Cittadella

Ibrahimovic, Moncada e Kirovski sono al lavoro per rinforzare il Milan Futuro, che al momento milita nelle zone basse della classifica del girone B di Serie C, già durante la finestra di mercato invernale.

Gianlucadimarzio.com riporta che i rossoneri sono al lavoro per trovare l'intesa con il Cittadella per Andrea Magrassi, per cui i granata hanno già rifiutato una proposta della Triestina. Nel caso in cui si dovesse arrivare ad un accordo, l'attaccante classe 1993 firmerebbe un contratto di due anni e mezzo.