Milan Futuro, tra un mese l'esordio in campionato contro l'Entella

Il Milan Futuro si appresta ad affrontare la prima stagione della sua storia. I giovani rossoneri sono inseriti nel Girone B della Serie C e avranno modo di misurarsi con un campionato professionistico. E proprio tra un mese, il 25 agosto, il Milan esordirà in campionato. I rossoneri saranno ospiti a Chiavari della Virtus Entella, cominciando dunque la competizione in trasferta. A seguire nella seconda giornata, una settimana dopo il 1° settembre, il debutto casalingo contro il Carpi.

La trasferta in Liguria, però, non sarà la prima partita della storia del Milan Futuro. L'esordio assoluto della nuova squadra sarà infatti due settimane prime, il 10 agosto. Allo stadio Rigamonti-Ceppi i rossoneri sfideranno il Lecco per il Primo Turno della Coppa Italia di Serie C: calcio di inizio alle ore 21. Chi vincerà la gara secca sfiderà la settimana successiva, nel Seconto Turno, la vincente tra Renate e Novara.