MN - Binda: "È normale che Milan Futuro sia un progetto lontano da quello che ha una normale squadra di Serie C"

Tredici partite giocate fin qui dal Milan Futuro, arrivato al primo terzo di stagione ed è tempo di prime riflessioni sull'impatto dei rossoneri nella categoria. Ne abbiamo parlato col collega Nicola Binda, autorevole firma sulla Serie C. In esclusiva per MilanNews.it.

Il club in estate ha deciso di affidare il progetto a Jovan Kirovski e la panchina a Daniele Bonera. Di fatto nessuno dei due ha esperienza in Serie C

"È come paragonare una banana da laboratorio e una banana staccata da una pianta. Il Milan Futuro è un laboratorio, una serra artificiale. Ed è normale che sia un progetto lontano da quello che ha una normale squadra di Serie C, che ha il classico direttore sportivo e l'allenatore esperto. La gestione dello spogliatoio richiede esperienza e queste cose al Milan non ci sono. È una coltivazione scientifica di talenti e non c'è niente di quello che è l'aspetto pratico del calcio di una volta".