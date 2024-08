Niente Parma per Camarda, "non è il momento". Testa all'esordio in C con il Milan Futuro

vedi letture

Per una settimana intera l'ambiente rossonero è stato stuzzicato dalla possibilità di vedere Francesco Camarda quanto meno in panchina in occasione della trasferta di oggi contro il Parma. Nel corso della conferenza stampa di ieri, però, Paulo Fonseca ha escluso questa possibilità dicendo: "Camarda non sarà con noi. Siamo molto attenti ai giovani che abbiamo, ma scegliere il momento giusto per farli giocare". Insomma, scrive Il Corriere dello Sport che per Fonseca conta tanto “quando” saranno lanciati i giovani, anche perché, a detta sua: "Dobbiamo creare le condizioni per fargli avere successo: questo non è il momento per creare questa pressione in giocatori giovani", e questo non sembrerebbe esserlo.

Francesco Camarda può dunque concentrarsi ora sull'esordio in Serie C con il Milan Futuro, in programma domani sera alle ore 20.45 contro la Virtus Entella, una delle favorite al salto di categoria.

Si gioca allo stadio Comunale di Chiavari, e la gara verrà trasmessa su Sky Sport, Now TV e sarà possibile seguirla anche con la consueta diretta testuale di MilanNews.it. I rossoneri di Bonera arrivano da due ottime vittorie in Coppa Italia Serie C contro Lecco e Novara.