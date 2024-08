Novara, Gattuso: "Giocatori del Milan immarcabili negli spazi aperti"

vedi letture

Il Milan Futuro continua a volare in Coppa Italia Serie C. Dopo aver battuto il Lecco, la formazione di Daniele Bonera si è tolta la soddisfazione di battere, in rimonta, anche il Novara di Giacomo Gattuso, che ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi e quella dei rossoneri nella conferenza stampa post partita. Queste le sue dichiarazioni.

"Nel primo tempo abbiamo fatto bene, abbiamo concesso qualcosina all'avversario e l'abbiamo pagato per via della loro qualità. Abbiamo fatto una frazione quasi perfetta a parte l'episodio del rigore. Nel secondo tempo sapevamo che avremmo potuto concedere spazi e i giocatori del Milan sono quasi immarcabili in queste situazioni, ma nel complesso posso dire che è stata una buona prestazione".

Sulla disposizione tattica: "Il modulo lo cambio in base alle nostre caratteristiche e agli avversari, ho giocatori che possono ricoprire più ruoli in maniera incisiva e io mi divertirò a trovare soluzioni diverse. La condizione ancora non è ottimale ma sta crescendo, oggi potevamo fare meglio ma affrontavamo una squadra veramente forte. Manseri? Ha talento e dobbiamo fargli esprimere questo talento, non gli dirò mai di smettere di fare quello che fa. Preferisco che esageri piuttosto che limitarlo, perché c'è il rischio che poi si metta a fare solo il compitino e a quel punto non mi serve più".