Oddo elogia Nava: "Oggi ha dato sicurezza alla squadra. È un portiere abbastanza completo, sta facendo molto bene"

Il tecnico rossonero Massimo Oddo ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan Futuro-Ternana 1-0. Queste le dichiarazioni dell’allenatore, raccolte dal nostro inviato, dopo l’importantissima vittoria di oggi pomeriggio arrivata contro un avversario di altissima classifica.

Lapo Nava, oggi ancora decisivo con un rigore parato, in cosa deve crescere ancora?

“Oggi, a parte il rigore, ha fatto un intervento strepitoso su un colpo di testa. Era molto difficile perché prima ha sbattuto per terra. È un ottimo portiere, sta crescendo molto e sicuramente non gli manca personalità. Lui è entrato da un momento all’altro in partita quattro giornate fa e ha dimostrato il suo valore. Ha dato sicurezza alla squadra. È un portiere abbastanza completo; sicuramente deve migliorare in tante cose anche lui, come quando ha palla tra i piedi, ma è un portiere che sta facendo molto bene e sta crescendo”.