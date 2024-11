Pescara, Baldini: "Col Milan Futuro partita difficile, dovremo metterci il cuore"

Domani sera il Milan Futuro sarà a Pescara per affrontare i capolisti del Girone B di Serie C. L'allenatore degli abruzzesi Silvio Baldini ha parlato così in vista della sfida: "Giovedì torneremo in campo e proveremo ad allungare ancora in classifica. Ci attende un'altra partita difficile in cui dovremo metterci il cuore.

Bisogna saper accettare - ha detto il tecnico pescarese come riportato dall'Ansa - quelli che siamo perché se tu non ti accetti poi ti fai del male, perché se iniziamo a dire ma perché questo ma perché quello diventiamo la squadra dei perché è invece dobbiamo giocare come abbiamo fatto fino ad oggi in cui siamo riusciti ad ottenere risultati".