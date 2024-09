Rimini-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: Camarda e Zeroli titolari, Vos assente

E dopo una grande domenica in cui il Milan ha vinto due derby su tre in prima squadra e Primavera (pareggio per il femminile), questa sera torna in campo il Milan Futuro che va a caccia della prima vittoria in campionato, dopo aver collezionato due punti in quattro partite. I rossoneri di Bonera alle 20.45 scendono in campo in casa del Rimini che ha la stessa situazione in classifica. Titolare Francesco Camarda mentre non c'è Vos. Di seguito le formazioni ufficiali:

RIMINI (4-3-1-2): Colombi; Longobardi, Gorelli, Lepri, Falbo; Langella, Megelaitis, Fiorini; Garetto; Parigi, Cernigoi. A disp.: Vitali, Brisku, Bellodi, Semeraro, Cinquegrano, Piccoli, Lombardi, Accursi, Dobrev, Ubaldi. All. Buscè.

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jimenez, Coubis, Minotti, Bartesaghi; Sandri, Hodzic; Cuenca, Zeroli, Traorè; Camarda. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Bozzolan, Malaspina, Longo, Alesi, Liberali, D'Alessio, Fall, Magni, Sia, Zukic. All. Bonera