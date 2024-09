Senza Camarda, Zeroli e Bartesaghi, il Milan Futuro non sorride: ko 0-2 contro l'Ascoli

Sconfitta per il Milan Futuro ieri sera. I rossoneri, privi di Camarda (in fase di recupero da un infortunio muscolare), Zeroli e Bartesaghi (convocati in Prima Squadra), hanno perso per 0-2 in casa contro l'Ascoli.

il Milan Futuro è fermo ancora a 1 a seguito della sconfitta all'esordio contro la Virtus Entella ed il pareggio contro il Carpi nella seconda giornata.

IL TABELLINO

MILAN FUTURO-ASCOLI 0-2

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Jiménez, Coubis, Minotti, Bozzolan (42' Magni); Sandri, Malaspina (27'st Liberali); Fall (27'st Cuenca), Vos, Traorè (11'st Sia); Longo (27'st Turco). A disp.: Mastrantonio; D'Alessio, Zukić; Gala, Hodzić; Alesi. All.: Bonera.

ASCOLI (4-3-3): Livieri; Adjapong, Curato, Menna, Maurizii (32'st Cozzoli); Bertini, Tirelli (69' Gagliardi), Varone; Tremolada (32'st Campagna), Corazza (41'st Caccavo), Marsura (41'st Alagna). A disp.: Abati, Raffaelli; Achik, Bando, D'Uffizi, Maiga Silvestri, Silipo, Tavcar. All.: Carrera.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Gol: 25' rig. Corazza (A), 35' Menna (A)

Ammoniti: 23' Fall (MF), 30' Bertini (A), 44' Tirelli (A), 45' Maurizii (A), 45+1' Vos (MF), 13'st Minotti (MF), 16'st Alagna (A), 19'st Menna (A), 43'st Gagliardi (A).