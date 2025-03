Serie C, il Milan Futuro spera nella penalizzazione della Lucchese per i playout

vedi letture

Con le imminenti esclusioni di Taranto e Turris dal Girone C di Serie C andrà a riscriversi la graduatoria del raggruppamento, che non vedrà quindi più una retrocessione diretta e due eventuali playout per determinare le altre due squadra che scenderanno in Serie D, ma probabilmente un solo playout. Perché tutto ciò? Come da regolamento, retrocede in quarta serie l'ultima classificata di ogni girone, mentre le altre due decadute dei tre raggruppamenti vengono determinate dagli spareggi cui prendono parte le squadra classificata dal penultimo al quintultimo posto; essendoci però in questo già due "eliminate", si procederebbe con un solo playout che, quando mancano nove giornate al termine della regular season, vedrebbe fronteggiarsi ACR Messina e Casertana.

Con playout che potrebbero evitarsi anche nel Girone A stante la classifica e il regolamento delle NOIF. Ma cosa dice, il regolamento? Questo: "la squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti.

La squadra terzultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti".

Cosa accadrebbe quindi nel Girone B? Vediamo quella che a oggi è la classifica:

Virtus Entella 64, Ternana 60 (-2 punti), Torres 56, Pescara 51, Vis Pesaro 50, Arezzo 46, Pianese 44, Rimini 40 (-2 punti), Pineto 42, Pontedera 36, Gubbio 34, Ascoli 33, Campobasso 33, Carpi 33, Perugia 32, Lucchese 31, SPAL 25 (-3 punti), Legnago 22, Milan Futuro 22, Sestri Levante 20.

Allo stato attuale, un solo playout, quello tra SPAL e Legnago, con il Milan Futuro che sarebbe direttamente retrocesso - a margine di una disastrata annata che parte dalla prima squadra - perché il margine con la Lucchese è di 11 punti; attenzione però, la Lucchese attende la penalità, ma se fossero solo due punti sarebbe comunque salva. Ripetiamo, se il campionato finisse oggi. Ma c'è ancora tempo...