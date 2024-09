Torna in campo il Milan Futuro: alle 20.45 sul campo della Lucchese

vedi letture

Questa sera, lunedì 30 settembre, torna in campo il Milan Futuro per la sua terza gara in una settimana. I rossoneri di Daniele Bonera sono reduci dalla prima, storica, vittoria nel campionato di Serie C in casa contro la Spal. Una gara che finalmente ha premiato i giovani calciatori del Diavolo e ha permesso alla squadra di respirare un po' in classifica. Il prossimo impegno sarà proprio questa sera alle 20.45 in Toscana sul campo della Lucchese, in occasione della settima giornata di campionato. La gara sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e NOW Tv; potrà inoltre essere seguita con il consueto live testuale di MilanNews.it.

Di seguito si riporta la squadra arbitrale designata che è capeggiata dall'arbitro, il signor Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli:

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (Napoli)

Assistenti: Capriuolo (Bari) - Roncari (Vicenza)

IV Uomo: Jules Roland Andend Tona Mbei (Cuneo)