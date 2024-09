Torres-Milan Futuro, le formazioni ufficiali: non ci sono Camarda e Liberali. Titolare Vos

vedi letture

Il Milan Futuro scende in campo è questa sera alle 20.45 allo stadio Vanni Sanna di Sassari per sfidare la Torres nel recupero della terza giornata del girone B del campionato di Serie C. Non ci sono nè Camarda nè Liberali, impegnati ieri in Youth League. Queste le formazioni ufficiali:

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Dametto, Mercadante; Zecca, Giorico, Brentan, Liviero; Mastinu, Scotto; Fischnaller. A disp.: Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Masala, Goglino, Casini, Guiebre, Zambataro, Nanni, Minnelli, Marini, Xhana. All.: Greco

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Nava; Coubis, Minotti, Bartesaghi, Jimenez; Vos, Sandri; Cuenca, Zeroli, Fall; Longo. A disp.: Mastrantonio, Pittarella, Bozzolan, Hodzic, Malaspina, Alesi, D'Alesio, Sia, Traorè, Turco, Zukic. All.: Bonera

ARBITRO: Francesco Zago di Conegliano

ASSISTENTI: Robilotta-Cozzuto

IV UOMO: Calzolari